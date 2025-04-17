午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８７、値下がり銘柄数は５０８、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、保険、鉱業、銀行、その他製品など。値下がりで目立つのは倉庫・運輸、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS