チェンジホールディングスは高い。１６日取引終了後、オンライン商談システムを手掛けるＢｌｏｏｍＡｃｔ（ブルームアクト、茨城県つくば市）と、金融機関や自治体の窓口業務のＤＸ化を推進することを目的に業務提携したと発表した。チェンジＨＤ傘下のチェンジが同商談システムの導入支援を行うなど、窓口業務の変革に向けた包括的なサービスを提供する。今後の業容拡大を期待する向きもあるようだ。 出