ドジャースの大谷翔平が今シーズン初の先頭打者ホームランを放ちました。大谷はきょうも1番指名打者で先発出場。第一打席でいきなり魅せます。確信の一発は飛距離130メートルをはるかに超える6号ホームラン。今シーズン初の先頭打者ホームランを放ち、チームメイトからも祝福されます。さらに3番・フリーマンにも一発が飛び出し、ドジャースが勝ち越しに成功。大谷は打者一巡した第2打席でもタイムリーを放ち、この回