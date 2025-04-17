お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（48）と女優でタレントの渋谷凪咲（28）が17日、都内で行われた「Olive 500万アカウント突破感謝イベント」に出席した。この記事の写真を見る三井住友銀行と三井住友カードが提供する「Olive」は銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能をアプリ上でシームレスに組み合わせた新しいサービス。2023年3月から、約2年でアカウント開設500万件を突破した。