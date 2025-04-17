17日14時現在の日経平均株価は前日比314.93円（0.93％）高の3万4235.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1082、値下がりは509、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を29.54円押し上げている。次いで中外薬 が27.94円、テルモ が21.02円、ＴＤＫ が20.46円、ダイキン が15.13円と続く。 マイナス寄与度は32.43円の押し