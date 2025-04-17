大谷翔平の先頭打者アーチから一気7点…3連勝で貯金「8」【MLB】ドジャース 8ー7 ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、6号ソロを含む5打数2安打2打点の活躍で、チームを3連勝に導いた。打率は.288となった。ドジャースは3試合連続の2桁安打を記録するなど、8-7で勝利。今季20試合を終えた時点で14勝6敗。貯金を「8」