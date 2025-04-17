[１６日 ロイター] - バーガム米内務長官は１６日、ノルウェー石油大手エクイノールが東部ニューヨーク州沖合で進めていた大規模風力発電施設の建設中止を命令した。バイデン前政権が十分な環境影響分析をせずに事業を認可したことを示す情報があると主張している。命令は、トランプ大統領が就任初日に洋上風力発電事業の認可と事業区域リースの再検討を指示したことに基づいている。バーガム氏はＸへの投稿で今後この情報を精