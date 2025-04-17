【モデルプレス＝2025/04/17】HYBEとグローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」は、5月31日〜6月1日に韓国・仁川永宗島のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで開催する「2025 Weverse Con Festival」のホームページにて、最終ラインナップを発表。過去最多となる27組の全参加アーティストを公開した。【写真】「2025 Weverse Con Festival」トリビュートステージ飾る“パフォーマンスクイーン”◆TXT・ENHYPEN・