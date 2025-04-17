【モデルプレス＝2025/04/17】Snow Manの阿部亮平が17日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「あなたを奪ったその日から」（毎週月曜よる10時〜／4月21日スタート）制作発表に、主演の北川景子、共演の仁村紗和、平祐奈、筒井道隆、大森南朋とともに出席。大森の気遣いを明かした。【写真】スノ阿部亮平＆北川景子が絶賛した共演者◆阿部亮平、大森南朋の気遣いに感謝平演じる梨々子の家庭教師・玖村毅役を務める阿