岐阜県地方競馬組合は17日、長江慶悟騎手（25＝後藤佑）から地方競馬全国協会に対して騎手免許取消申請があり、4月16日付で騎手免許が取り消されたと発表した。地方通算101勝。長江騎手は昨年7月から12月にかけて、調整ルーム内の他騎手の居室に10回にわたり無断侵入。うち2回は同居室の施錠時に管理人室から鍵を持ち出していたという。以上の事象を受け、実効10日間（3月14日〜4月1日）の騎乗停止処分を受けていた。