元「櫻坂46」で、フジテレビの原田葵アナウンサー（24）が17日、同局「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。アイドル時代に人気お笑い芸人から怒られたと打ち明けた。令和の若者言葉クイズのコーナーで、「悲しい」を意味する「ぴえん」が話題となると、木曜レギュラーの女優・白河れいは「使いますよ。“きょう髪形決まらなくてぴえん”とか」と使い方を説明した。すると澤部は「原田さんもなんか使ってましたよねえ。