クロエから新作ラフィアバッグ “Summer Banana”が登場します。Courtesy of Chloé夏の遊び心と自由を体現する“Summer Banana”は、 スタイリッシュなトートとバナナハンドルのホーボーバッグの2型を展開。クロエのアーカイヴにインスパイアされた手書きのシグネチャーをあしらい、ポップな色調と、ブリーチしたパステルカラーの両方が楽しめます。Courtesy of Chloéまた、バナナと手描きのシグネチャーというクロエな