ウクライナ国家安全保障国防会議の傘下にある「偽情報対策センター」のアンドリー・コバレンコ所長は16日、SNSに「ロシアはウクライナ領土での戦争に北朝鮮軍を使用する計画だ」と投稿した。同所長はまた、「ロシアがウクライナ領土内に北朝鮮軍を送り、『ロシア憲法上、ここはロシアの領土』と主張するだろう」とし、「北朝鮮軍はクルスクにおいてと同様にロシアの軍服を着るだろう」との分析を示した。ロシアはウクライナ侵攻後