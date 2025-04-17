横山剣さん、クリスタル ケイさん、あべこうじ・高橋愛夫妻、はっしーさん、そして横浜バニラ株式会社CEOの郄橋優斗さんらが、「ハマフェス Y166開催記者発表会」に登壇しました。【写真を見る】【郄橋優斗】野球トークで「CEOの顔じゃなくなった」球団愛と地元愛のぞかせる「ハマフェス」は、横浜開港150周年を記念して、横浜の魅力を発信するために2010年からはじまったイベント。郄橋優斗さんは、今回「