俳優の大森南朋が１７日、都内でフジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」（２１日スタート、月曜・後１０時）の制作発表会に出席した。食品事故で最愛の娘を失った母親・中越紘海（北川景子）が、事故を起こした総菜店の社長・結城旭（大森）を恨む中で、図らずも社長の次女・萌子を誘拐してしまう。食品事故発生から現在までの１１年間を描く復讐と親子愛のストーリー。作品ちなみ「こんなはずじゃなかった」ことに