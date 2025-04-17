日米の関税交渉をめぐって赤沢経済再生担当大臣が「格下の自分に対し、トランプ大統領が会ってくれて本当にありがたかった」などと発言したことを受け、立憲民主党の大串代表代行は「毅然とした態度で交渉に臨んでほしい」と注文を付けました。立憲民主党大串博志 代表代行「（赤沢大臣が）『格下の自分に対して、トランプ大統領が出てきてくれて本当にありがたかった』とか、あるいは『器の大きい温かいお人柄』だとか、や