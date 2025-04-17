女優の中条あやみが１７日、都内で充血除去成分を配合した点眼液「マイティアルミファイ」の新ＣＭ発表会に出席した。新生活のシーズンにちなみ、地元の大阪から上京した当時を振り返り「１８歳で東京に来てから１０年。家を出る寂しさはなくてワクワクしていた。むしろ今の方が家族が恋しくて、大阪に帰っています」と明かした。地元愛は強く、今回のＣＭ撮影でも「関西弁が飛び交う撮影現場で、一体感がありました」と振り返