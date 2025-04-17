X（旧Twitter）で話題になっているのは、朝飼い主さんを起こしにやってくるシベリアンハスキーさんのお姿。あまりにも微笑ましくも豪快な光景は記事執筆時点で460万回を超えて表示されており、22万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：朝、起こしに来てくれるハスキー犬→絶対に目が覚める『雑すぎるめざまし方法』】 朝、起こしに来てくれるハスキー犬… Xアカウント『@husky_0319』に投稿さ