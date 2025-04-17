演歌歌手の島津亜矢が16日、自身のアメブロを更新。EXILE・AKIRAとの2ショットを披露した。【映像】藤あや子、“相方”坂本冬美からもらったお土産を公開島津は「昨日はまた特別な舞台に立たせていただきました。歌手、俳優さん、監督さん、アスリートの方など初めての空気に緊張しました〜」と、4月15日に開催された「2025微博文化交流ナイト」に出席したことを報告。続けて、「EXILEのAKIRAさんとお写真撮っていただきまし