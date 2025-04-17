4月は新生活が始まる時期で、冷蔵庫や洗濯機など家電の購入を考える人も多いのではないでしょうか。実はこの時期、家電量販店ではセールが活発に行われ、通常よりも安く買えることがあります。 本記事では、どの家電が安くなるのか、いつ買えばお得なのかについて解説し、価格の動きや見落としがちなチェックポイントを紹介します。 春は家電が安くなる？ その理由とは 家電量販店では4月に「新生活応援セ&#12