働き方のタイプ別に、リーダーがかけるべき言葉・とるべき対応について解説します（写真：YAMATO／PIXTA）働き方が多様化するにつれ、リーダーが指導しなければならない“部下の属性”も増えています。「年上の部下」「中途社員」「新入社員」「アルバイト・派遣社員」「外国人」の5タイプ別に、リーダーがかけるべき言葉、とるべき対応について解説します。※本稿は『【新版】教える技術行動科学を使ってできる人が育つ！』から