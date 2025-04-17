１７日前場の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４１．９１ポイント（１．６２％）高の２１３９８．８９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２５．９３ポイント（１．６２％）高の７９０４．９４ポイントと反発した。売買代金は１１７２億７７４０万香港ドルとなっている（１６日前場は１１８１億２３３０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支える