福岡県警行橋署は17日、みやこ町勝山付近で同日午前7時20分ごろ、男が住宅の周りを物色するようにうろつく事案が発生したとして。防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代で身長170くらいの普通体形。上下黒色の服装、サングラスを着用していたという。