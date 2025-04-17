ドジャースタジアムの場外弾はわずか5人【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたロッキーズ戦の初回に先頭打者弾を放った。今季6号は、飛距離448フィート（約137メートル）の特大弾。米記者は大谷がドジャースタジアム史上6度しかない、偉業を達成するのではと期待している。轟音が鳴り響いた。初回先頭の第1打席、右腕マルケスがカ