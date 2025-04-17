中国２部の遼寧鉄人に所属するＭＦ邦本宜裕（２７）が、中国に帰化して同国代表入りする意思があることを示した。ここまで各国クラブを渡り歩いてきた邦本。浦和の下部組織退団後、福岡に加入したが、２０１７年に秩序風紀を乱す行為があったとして契約を解除された。１８年１月に慶南入りし、２０年１月に全北（ともに韓国）に加入したが、２２年に飲酒運転を起こして契約解除。カザピア（ポルトガル）、ジョホール・ダルル