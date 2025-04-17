adidas Originals（アディダス オリジナルス）から、“バレエコア”を取り入れたスニーカーモデル「TAEKWONDO LACE」などの、限定カラーが新登場。スニーカーらしいスポーティーさと、付属するサテンのシューレースが絶妙な3種類の限定カラーモデルは、4月17日（木）より、全国のABC-MART各店とABC-MART公式オンラインストアで展開されます。ABC-MART GRAD STAGEまたはABC-MARTオンラインストアで対象アイテムを購入すると、シルバ