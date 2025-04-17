ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）、１８日（同１９日）にレンジャーズの本拠地・テキサス州アーリントンのグローブライフフィールドで行われるレンジャーズ―ドジャース戦の先発を発表し、ドジャースは山本由伸投手（２６）、レンジャーズはサイ・ヤング賞２度の右腕ジェーコブ・デグロム投手（３６）が名を連ねた。デグロムは、メッツ時代の２０１８、１９年に２年連続でサイ・ヤング賞に輝いた右腕。１８年には防