アスベスト（石綿）を扱う工場で健康被害を受けた元労働者の遺族が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は17日、請求を退けた一審判決を取り消し、国に賠償を命じた。救済範囲を狭めた国の運用変更の是非が争点だった。