中国江蘇省蘇州市で昨年6月に日本人母子らが切り付けられ中国人女性が死亡した事件で、故意殺人罪に問われ死刑判決を受けた中国人の男の刑が執行されたことが17日分かった。日本政府関係者が明らかにした。関係者によると、中国外務省が16日、北京の日本大使館に死刑を執行したと通知した。死刑が執行されたのは周加勝死刑囚。今年1月、蘇州市中級人民法院（地裁）は一審判決で「借金苦から生きているのが嫌になり、子どもを