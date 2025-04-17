[１６日 ロイター] - 米配車大手リフトは１６日、ドイツ自動車大手ＢＭＷとメルセデス・ベンツが共同で手がける配車アプリ「フリーナウ」を１億７５００万ユーロ（１億９８４０万ドル）で買収し、欧州の配車市場へ参入すると発表した。リフトは本拠地の北米で優位に立つウーバー・テクノロジーズの圧力を受けており、事業拡大に向けた新たな道を模索している。フリーナウの買収でリフトの市場はほぼ倍増する可能性があり、ロン