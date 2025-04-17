元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲さんと、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんが、総合金融サービス「Olive」の500万アカウント突破大感謝イベントに登壇しました。 【写真を見る】【渋谷凪咲】大好きなダイアン・津田にクレーム「YouTubeで私の卒業シングルのお話してて」「Olive」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた全く新し