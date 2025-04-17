JRA（日本中央競馬会）の元騎手・藤田菜七子（27）が、16日に生配信されたYouTube『ホッカイドウ競馬チャンネル』ライブ配信に出演。引退後、初の公の場となった。【動画】笑顔で…騎手引退後初公の場となった藤田菜七子藤田は、冒頭に「自信はないんですけど、けっこう頑張って予想してきたので、当たればいいな」と笑顔。引退後の暮らしぶりについて「この期間、なかなか競馬を見られなかったんですけど、このお仕事の声をか