警察車両の赤色灯静岡県警沼津署は17日、同県沼津市の水産加工場で同僚の男性を刃物で刺したとして、殺人未遂の疑いで、インドネシア国籍の工員ラカ・アディ・サプトラ容疑者（28）＝同市春日町＝を現行犯逮捕した。男性は背中にけがを負ったが命に別条はない。逮捕容疑は、17日午前7時ごろ、勤務先で同僚の男性の背中を包丁で刺し、殺害しようとした疑い。署などによると、17日午前7時45分ごろ、加工場の関係者から「仕事中