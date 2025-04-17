男女混合バーチャル歌い手グループ・SODA KITによるオンラインワンマンライブ＜NEW ROMANCE＞が、5月24日(土)にZ-aNにて配信される。本イベントはSODA KITにとって現体制ラストとなるワンマンライブ。当日は2部となるほか、アーカイブ配信も6月24日(火)まで予定されている。4人の最後の物語となる公演をチェックしてほしい。＜NEW ROMANCE＞配信概要■配信日時【1部】2025年5月24日(土) 18:00開演（17:30開場）【2部】2025年5月24