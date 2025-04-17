Vladimir SoldatkinAlex Lawler[モスクワ １６日 ロイター] - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は１６日、生産枠を超過した分を相殺するための追加の減産計画をイラク、カザフスタンなどから受け取ったと発表した。ＯＰＥＣプラスは２０２２年後半以降、一連の減産を実施しているが、減産が不十分だった産油国が追加の減産を実施する。ロイターの算出によると、７カ国が現在から２０２６年６月までに従来の計画との比較で、追加で