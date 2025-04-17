島根県出雲市斐川町の音楽教室「ぽこあぽこ」には、「不登校さんのための音楽教室はじめの第一歩」と名付けられたコースがある。技術の向上は二の次で、毎回決まった時間に教室に足を運んでもらうことを一番の目標としている。講師は、「不登校や引きこもりを経験しながらも新たな一歩を踏み出そうとする人を音楽を通して応援したい」と話す。（松浦彩）講師は、錦織三佐子さん（４６）。父親とともに２０年前から音楽教室を