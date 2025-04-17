【MLB】ドジャース - ロッキーズ（4月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷が確信アーチで見せた“カッコ良すぎる”フォロースルーその流れるようにしなやか動きは、何度でも見られることだろう。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場をすると、第1打席で今季第6号となる先頭打者本塁打を放ったが、その時に見せた大谷の美しいフォロースルー、そしてドジャー・スタジア