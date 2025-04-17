「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン ビーフ味／チキン味」エースコックは、5月12日から、「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン ビーフ味／チキン味」を発売する。“カレーの街よこすか”認定第一号の名店「魚藍亭」監修のカップめんが今年も登場する。毎年定番のビーフ味は、“コク深いフォン・ド・ボー仕立て”でビーフの旨みがアップした。新たにカップめんオリジナルのチキン味を開発。“香ばしいローストチキンオイ