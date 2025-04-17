【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■BABYMONSTERは、8月16日大阪・万博記念公園に出演 BABYMONSTERの、2年連続での『SUMMER SONIC』出演が決定した。 2024年の『SUMMER SONIC 2024』では、幕張メッセ「MOUNTAIN STAGE」で入場規制がかかるほどの人気を証明し、圧巻のステージで2万人を魅了したBABYMONSTER。今回は、8月16日の大阪・万博記念公園に出演する。 現在、初のワールドツアー『2025 BABYMON