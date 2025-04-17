物価や野菜価格の高騰のニュースでおなじみのスーパー「アキダイ」（東京都練馬区）秋葉弘道社長が17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。気温の上昇と春野菜の価格をめぐり、気象予報士の森朗氏に「大分、責任重いことを言ってるんだな」と、プレッシャーをかける一幕があった。17日は各地で気温が25度を超す夏日の予報が出た。番組は、気温がキャベツの価格にどう影響するのか、アキダイと中継をつなぎながら