タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新。長男に好評だった弁当の中身について紹介した。この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新し「今日の長男と私のお弁当です」と写真とともに報告。「チキンソテー ネギ塩ダレです」と弁当の中身について紹介した。さらに「長男には好評だった冷凍の大福も」と大福が入った弁当の写真を公開し、デザートにも工夫を凝らしていることを明かした。「冷凍デザートのレパー