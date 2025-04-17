ザ・リッツ・カールトンブランド初の取り組みとして、「ザ・リッツ・カールトン日光」が宿泊ゲストの子どもを対象としたアクティビティ「リッツ・キッズ・スカウトプログラム」を4月26日(土)から新たに開始する。【画像】日光の探検隊となって32のバッジを集める「リッツ・キッズ・スカウトプログラム」（画像9点）リッツ・キッズ・スカウトプログラムは、自分と世界との繋がりについて意識し、考えることで地球市民を育むことを目