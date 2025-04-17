林官房長官は、ロシアが北方領土周辺の海域で、外国籍の軍艦や公用船の航行を一時的に認めない措置を取ったと明らかにしました。国連海洋法条約では、沿岸国の平和・秩序・安全を害しない限り、原則として他国の領海を通航できる「無害通航権」が認められています。林官房長官「4月16日、ロシア水路当局が北方四島周辺の我が国領海を含む水域におきまして、外国軍艦および外国公船の無害通航を一時的に停止する旨の航行警報を発出