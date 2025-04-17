日本たばこ産業（JT）は17日、全国的に国産や輸入のたばこ製品の配送が1〜2日程度遅れていると発表した。子会社が行った物流システムの更新作業の影響で、販売店ごとに製品を仕分ける機能に障害が発生した。来週中の復旧を目指す。米フィリップモリスや英ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BAT）などと共同配送している。JTは「お客さまや販売店に多大なご迷惑をおかけして深くおわび申し上げる」とコメントした。