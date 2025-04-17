ハーバード大学の建物＝１５日、マサチューセッツ州ケンブリッジ/Scott Eisen/Getty Images（ＣＮＮ）米国土安全保障省（ＤＨＳ）は１６日、ハーバード大学に対し、留学生の「違法行為および暴力行為」に関する記録を提出しない場合、留学生を入学させる資格をはく奪すると警告したことを明らかにした。ノーム国土安全保障長官は、ハーバード大に留学生ビザ保有者の違法行為および暴力行為に関する詳細な記録の提出を求める書簡を