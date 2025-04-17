アップル（Apple）は、iPhoneとiPad向けに「iOS 18.4.1」「iPadOS 18.4.1」をリリースした。 対象機種は、iPhone XS以降、iPad Pro 13インチ、iPad Pro 12.9インチ（第3世代）以降、iPad Pro 11インチ（第1世代）以降、iPad Air（第3世代）以降、iPad（第7世代）以降、iPad mini（第5世代）以降。 特定の車両において、まれに「CarPlay」のワイヤレス接続ができなくなる問題が修正された。あわせて、悪意ある