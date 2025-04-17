NTTドコモとNTTコミュニケーションズ（NTT Com）、May Mobilityは、5G SAにおけるネットワークスライシング技術とパケット優先制御装置を備えた5Gワイドを活用して自動運転を行う実証実験に成功した。将来の自動運転レベル4の実現につながるという。 ネットワークスライシングは、一般の通信とは別のスライス（レイヤー）を用意することで、一般の通信状況に左右されずに安定した通信ができる技術