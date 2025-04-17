【MODEROID ザルク】 4月18日12時より予約開始 発売日：未定 価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ザルク」を4月18日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。 本商品はTVアニメ「アルジェントソーマ」に登場する対エイリアン用可変機動兵器「ザルク」をプラモデル化したもの。特徴的なシルエットが再現され、左