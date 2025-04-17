◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６―８の５回２死一塁の第４打席は、４番手右腕ボドニクの前に空振り三振に倒れた。カウント０―１から２球目の顔付近の直球を見送ると、球場からは大ブーイングがわき起こった。１点ビハインドで迎えた