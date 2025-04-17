俳優の北川景子、大森南朋が17日、都内で行われたフジテレビ系連続ドラマ『あなたを奪ったその日から』（毎週月曜後10：00）制作発表に参加した。【写真】メガネが似合う！爽やか笑顔の阿部亮平食品事故で子どもを失った母親・中越紘海（北川景子）は、事故を起こした惣菜店の社長・結城旭（大森南朋）を恨むなか、図らずも結城の次女を誘拐してしまう。復讐を果たそうとする紘海だったが、その誘拐には大きな誤算があった…